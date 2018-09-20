В Прикамье узаконят ночной шум от дорожной техники

Пермь, , 12:18 — REGNUM В Пермском крае заксобрание в первом чтении поддержало инициативу губернатора об исключении шумного проведения дорожных работ в ночное время из состава административных правонарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутатского корпуса.

В пояснительной записке отмечено, что сейчас при выполнении работ по содержанию, ремонту, реконструкции автодорог используется много спецтехники. На основании пункта 4 статьи 7.2 закона Пермского края об административных правонарушениях подрядные организации, выполняющие работы ночью, могут быть привлечены к административному наказанию.

Между тем, организация и проведение дорожных работ необходимы для жизнеобеспечения региона, направлены на удовлетворение потребности всех жителей как пользователей автомобильных дорог в максимальной работоспособности транспортной сети. Чтобы не создавать проблем участникам дорожного движения днем, не ограничивать и не перекрывать движение, целесообразно проводить ремонтные работы в ночное время.

Добавим, что согласно действующему краевому закону об административных правонарушениях за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (с 22:00 до 07:00 в рабочие дни и с 22:00 до 09:00 в выходные) для юридических лиц предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей, при рецидиве — до 150 тыс. рублей.