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Иран призывал ООН осудить Израиль за политику угроз

Политика

Отношения между Израилем и Ираном уже многие годы балансируют на грани войны

Тегеран, 20 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенный Наций Голям Али Хошроу направил в ООН письмо с просьбой осудить Израиль за их политику угроз в отношении Тегерана, сообщает Tasnim.

По данным издания, Иран охарактеризовал недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как «серьезную угрозу международной безопасности и миру», а также призвал международное сообщество занять жесткую позицию.

Кроме того, Тегеран призвал ООН взять под контроль якобы имеющуюся у Израиля ядерную программу.

Напомним, отношения между Израилем и Ираном уже многие годы балансируют на грани войны. Ситуация осложнилась ещё больше после того, как военизированные подразделения Ирана разместились на территории соседней с Израилем Сирии.

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Организация Объединённых Наций
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