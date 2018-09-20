Послание Порошенко — программная речь кандидата на второй срок — депутат

Киев, , 12:14 — REGNUM Ежегодное послание президента Украины Петра Порошенко Верховной Раде стало программной речью потенциального кандидата на пост президента. Об этом 20 сентября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, комментируя ежегодное послание президента парламенту.

«Безусловно, это программная речь потенциального кандидата на пост президента Украины, в данном случае на второй срок. Хотя официально лицо получает этот статус после регистрации в Центральной избирательной комиссии», — сказал Винник.

Кроме того, глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов отметил, что Порошенко представил четкое видение развития государства, «начиная от сферы национальной безопасности и обороны и заканчивая социально-экономическим блоком».

«Ключевое, и я в этом полностью поддерживаю президента Петра Порошенко, главным гарантом нашего мира является украинская армия, украинский солдат, украинский офицер. Именно этому была посвящена значительная часть послания. Потому что если бы не была восстановлена украинская армия, если бы не была восстановлена украинская оборонная промышленность, то сегодня, поверьте мне, у нас не было бы никакого шанса устоять под ударами агрессора», — считает Герасимов.

Депутат отметил, что членство в НАТО и ЕС — гарантия независимости Украины.

«Сейчас идет целая истерия о том, что изменения в Конституцию, предложенные президентом в части закрепления курса в НАТО и ЕС — это предвыборный лозунг. Извините, это очень важный юридический шаг в необратимости нашей независимости. Если наш курс в ЕС будет закреплен в Конституции, то любые действия парламента, правительства, которые будут направлены против европейского курса, будут автоматически признаваться антиконституционными», — добавил Герасимов.

Он также прогнозирует, что получение церковной автокефалии позволит Киеву снизить влияние России.

«Есть много попыток навязать нам мнение, что создание единой поместной православной церкви приведет к расколу общества. Это полная неправда и ложь. Это приведет к объединению украинского общества. Это также приведет к значительному падению влияния страны-агрессора на территории Украины», — подытожил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной Раде с ежегодным посланием. Глава государства призвал депутатов внести изменения в Конституцию и закрепить в основном законе курс Украины в НАТО и Евросоюз.