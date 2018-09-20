На Урале предпенсионерам оставят льготы по транспортному налогу

Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области гражданам предпенсионного возраста оставят льготы по транспортному налогу. Комитет Заксобрания по бюджету, финансам и налогам поддержал соответствующий законопроект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания

Льготы распространятся на мужчин в возрасте т 60 лет и на женщин возрастом от 55 лет.

Ещё один рассмотренный проект касался льгот по налогу на землю и на недвижимость. Эти льготы также будут у предпенсионеров.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин отметил. что в регионах нужно оставить льготы гражданам с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин. В Свердловской области оба законопроекта примут уже 24 сентября.