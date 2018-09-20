Козин покинул пост зампредседателя правительства Орловской области

Орел, , 12:10 — REGNUM Игорь Козин покинул пост заместителя председателя правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости.

По информации «Орловских новостей», заявление об уходе по собственному желанию Козин написал еще 3 сентября, оно было удовлетворено.

По данным на 20 сентября информация о Козине в списке членов правительства региона на портале отсутствует — в графе «заместитель председателя правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости» пусто.

Как напоминает ИА REGNUM, Козин занял пост заместителя председателя правительства в 2014 году при губернаторе Вадиме Потомском. В правительстве Орловской области курировал в том числе и вопросы промышленности. Именно за последние годы регион потерял целый ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, «Дормаш», а по объемам промпроизводства регион стабильно оказывался в аутсайдерах среди соседей по ЦФО.

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Отметим, что в правительстве региона вакантным остается также пост зампредседателя правительства по развитию инвестиционной деятельности, после отставки Сергея Филатова.