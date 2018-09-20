Названы сроки сдачи новых подлодок типа «Лада»

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Дизельная подводная лодка «Кронштадт» (проекта 677 «Лада») должна быть сдана заказчику, ВМФ России, уже в 2019 году. Третью подлодку этой серии — «Великие Луки» — должны сдать в 2021 году. Об этом сообщили журналистам на «Адмиралтейских верфях» Петербурга, где сегодня, 20 сентября, спустили на воду субмарину «Кронштадт», передает корреспондент ИА REGNUM.

Подлодку «Кронштадт» в ближайшее время ждет достройка на плаву, а затем заводские и государственные испытания в море. Построенная ранее головная подводная лодка данного проекта — «Санкт-Петербург» — сейчас проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. А на стапелях предприятия строится подлодка «Великие Луки» того же типа.

Тем временем «Адмиралтейские верфи» планируют в 2019 году подписать контракты на создание четвертой и пятой подводной лодок проекта 677 «Лада», сообщает ТАСС.

Подлодки типа «Лада» спроектированы Центральным конструкторским бюро «Рубин» и оснащены комплексом высокоточного оружия, включающим крылатые ракеты «Калибр», и новейшим гидролокационным и радиоэлектронным оборудованием.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению отечественных неатомных подводных лодок. Они могут развивать скорость до 21 узла, предельная глубина погружения — 300 метров, предельная дальность хода — 650 миль, длина — 67 метров, ширина — 7 метров, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек.

У подлодок типа «Лада» — шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, с помощью которых применяется торпедное, ракетное и минное оружие. Боезапас — 18 торпед, ракет или морских мин.

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