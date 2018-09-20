Путин получил телеграмму от Асада после гибели Ил-20 — Песков

Москва, , 12:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин получил от сирийского лидера Башара Асада телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью самолета Ил-20. Об этом 20 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что послание Асада действительно поступило в Кремль.

О телеграмме, направленной Асадом Путину, стало известно 19 сентября, спустя два дня после крушения российского военного самолета. Катастрофа унесла жизни 15 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеграмме Асад назвал российских военных героями, противостоявшими терроризму. Ответственность за трагедию сирийский лидер возложил на Израиль.

Российский Ил-20 был сбит сирийской системой ПВО в ночь на 18 сентября, когда израильская авиация наносила удары по объектам в провинции Латакия. Как заявили в Минобороны РФ, израильские летчики фактически подвели Ил-20 под огонь.

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