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Украина собирается закупить высокоточное ракетное вооружение

Политика

Приобретать и разрабатывать новое вооружение планируется уже с 2018 года

Киев, 20 сентября 2018, 12:04 — REGNUM  Украина продолжает укреплять свою обороноспособность. Уже с 2018 года страна намерена активно приступить к разработке и закупке нового высокоточного ракетного вооружения. Такое заявление сегодня, 20 сентября, в ходе послания Верховной раде сделал президент Украины Пётр Порошенко. Трансляцию выступления вёл телеканал «112 Украина».

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Украина испытала новое оружие. Порошенко доволен

«Мы уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, других высокоточных средств поражения», — сказал украинский лидер.

Видео опубликовано: 112 Украина

Также Порошенко отметил необходимость прорывных системных решений в сфере обороны страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Пётр Порошенко сообщил об очередном этапе испытаний реактивных снарядов РС-80 «Оскол». Отмечается, что эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полёта и спроектированы для вооружения вертолётов, самолётов, а также наземных платформ. Во время испытаний, которые проходили на бомбардировщике Су-24М в разных погодных условиях и режимах полёта, новые ракеты полностью подтвердили своё соответствие заявленным характеристикам, сказал украинский лидер.

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