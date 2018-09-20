В Турции арестовали семерых членов РПК

Анкара, , 12:07 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 20 сентября Anadolu.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

В ходе многолетнего противостояния с обеих сторон погибло свыше 40 тыс. человек, в том числе женщин и детей. Тем не менее, Анкара не готова пойти на уступки Рабочей партии Курдистана.

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