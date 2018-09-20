Китай призвал США скорректировать свои действия в торговом противостоянии

Пекин, , 12:02 — REGNUM Китай надеется, что США продемонстрируют искренность и предпримут шаги в сторону исправления собственного поведения, заявили 20 сентября в министерстве торговли КНР, сообщает британское агентство Reuters.

Такое заявление было сделано на фоне того, как Вашингтон и Пекин ввели против друг друга новые пошлины. Так, Китай расширил список подлежащих пошлинам товаров до $60 млрд в ответ на введение Белым домом пошлин на китайскую продукцию общей стоимостью $200 млрд.

«Китай оказался вынужденным принять ответные меры, которые направлены исключительно на защиту собственных интересов КНР», — отметил пресс-секретарь министерства торговли КНР Гао Фэн.

«Они также направлены на защиту принципов свободной международной торговли, а также никак не связаны с внутренней политикой США», — добавил он.

В свою очередь, он не стал касаться вопроса о том, проводятся ли на сегодняшний день какие-либо переговоры между США и КНР для разрешения имеющихся торговых противоречий.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео заявил, что хотя Москва ведет себя агрессивно по отношению к США и «пытается вмешиваться» в американские выборы, в долгосрочной перспективе КНР представляет для США большую угрозу, чем Россия.

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