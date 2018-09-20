Скандал с возможным главой Верховного суда: Трамп снова обвинен в сексизме

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Сенатор США Дайана Файнстайн, к которой в июле обратилась профессор Кристин Форд, обвиняющая кандидата на должность верховного судьи в попытке изнасилования, через свой твиттер объяснила, почему об обвинениях стало известно только сейчас. То, что письмо с обвинениями в адрес Бретта Каваны поступило к Файнстайн несколько месяцев назад, но она не дала ему хода ни во время телефонных разговоров с Каваной, ни во время слушаний в юридическом комитете Сената или публичных слушаний, ни когда-либо еще раньше при имевшихся возможностях, стало одним из поводов усомниться в правдивости обвинений. История, рассказанная доктором Форд, получила огласку буквально накануне голосования по кандидатуре Каваны.

«Президент Трамп, — написала Файнстайн, — доктор Блейси Форд не хотела, чтобы ее история о сексуальном насилии была публичной. Она обратилась конфиденциально, и я отнеслась к этому с уважением. Так и было, пока пресса не вытащила историю на свет, так, что она (Форд) решила идти дальше. Вы можете не уважать женщин и пожелания жертв, но я уважаю».

В ответ на это сообщение сенатор от Арканзаса Том Коттон в своем микроблоге пишет:

«Сенатор Файнстайн говорит, что это «СМИ вытащили» историю обвинительницы судьи Каваны. Но только демократы и их помощники имели доступ к письму. То есть что она на самом деле подразумевает, это что демократы слили письмо. Либо сенатор Файнстайн одобрила утечку, либо она не может контролировать свой комитет. Ничто не лучше».

Как сообщало ИА REGNUM, 51-летняя профессор Кристин Форд обвинила Бретта Кавану, кандидата на одну из важнейших в США должностей, в попытке изнасилования, произошедшей, по ее словам, в начале 80-х. Юридический комитет Сената выступил с заявлением, в котором сообщил, что если сенатор Файнстайн, к которой Форд обратилась с письмом об инциденте, восприняла его серьезно, то должна была сообщить сразу, а не молчать, как это было сделано.

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