«Армия, язык и вера» — Порошенко о приоритетах Украины по пути в ЕС и НАТО

Киев, , 11:59 — REGNUM Главная задача украинских властей — сделать Украину неотъемлемой частью Европы, без перспективы возврата под влияние России. Об этом 20 сентября во время ежегодного послания Верховной Раде заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Армия, язык и вера — это не лозунг, это формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю, язык — защищает наше сердце, церковь — защищает нашу душу. Наверное, за последние годы власть сделала много тактических ошибок… но мы точно не допустили ошибок в плане стратегии — сделать сильную и успешную Украину, как неотъемлемую и бесспорную часть Европы, без какой-либо перспективы возврата в зону российского влияния», — сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина начала процесс «размосковливания нашей церкви».

Президент Украины заявил, что Киев будет и дальше последовательно внедрять в жизнь «государствообразующую, проукраинскую и проевропейскую стратегию».

«Это свидетельство нашего разрыва с колониальным прошлым. Каждое из них — шаг к нашей полной свободе от империи. Мы наконец-то выбрались из лабиринтов многовекторности. Еле выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости, и с 2014 года твердо направляемся своей дорогой. И эта дорога — дорога в Европейский Союз и НАТО», — рассказал Порошенко.

По словам главы государства, только членство Украины в НАТО гарантирует стране мир и безопасность.

«Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует всем нам мир, гарантирует всем нам безопасность и гарантирует Украине независимость, а украинскому народу повышение уровня жизни. Это мы с вами построили боеспособную армию, мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии.

Мы наконец-то развиваем, защищаем и утверждаем украинский язык — составляющую силы и успеха нашего народа. И в дальнейшем мы будем применять эффективные меры для укрепления государственного статуса украинского языка, усиление и распространение его во всех сферах общественной жизни», — подчеркнул Порошенко.