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Порошенко: мы впустую потратили деньги налогоплательщиков

Политика

От действий украинской хунты жизнь в стране не улучшилась

Киев, 20 сентября 2018, 11:55 — REGNUM  Большинство граждан Украины не почувствовали улучшения жизни от реформ, заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании в Верховной раде.

Порошенко открыто рассказал, что он не выполнил большинство своих обещаний: не закончил войну, не «вернул» Крым, Донецкую и Луганскую Народную Республику. Президент Украины также добавил, что власти вложили деньги налогоплательщиков в развитие антикоррупционных структур, но они не работают.

В целом, отметил Порошенко, от действий властей народу лучше не стало, коррупции не убавилось, жизнь в стране не наладилась, а бюджетные деньги фактически ушли в никуда.

Напомним, о том, что действия украинских властей только усиливают системный кризис, говорят многие видные эксперты, в том числе представители МВФ и Всемирного банка.

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Социально-экономический кризис на Украине
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