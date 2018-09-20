Порошенко: мы впустую потратили деньги налогоплательщиков

Киев, , 11:55 — REGNUM Большинство граждан Украины не почувствовали улучшения жизни от реформ, заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании в Верховной раде.

Порошенко открыто рассказал, что он не выполнил большинство своих обещаний: не закончил войну, не «вернул» Крым, Донецкую и Луганскую Народную Республику. Президент Украины также добавил, что власти вложили деньги налогоплательщиков в развитие антикоррупционных структур, но они не работают.

В целом, отметил Порошенко, от действий властей народу лучше не стало, коррупции не убавилось, жизнь в стране не наладилась, а бюджетные деньги фактически ушли в никуда.

Напомним, о том, что действия украинских властей только усиливают системный кризис, говорят многие видные эксперты, в том числе представители МВФ и Всемирного банка.