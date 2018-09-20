В Минобороны опровергли версию гибели Ил-20 из-за сбоя системы «свой-чужой»

Москва, , 11:52 — REGNUM Версия крушения российского самолета Ил-20 в результате сбоя системы «свой-чужой» является «дилетантской фантазией псевдоэкспертов», заявил 20 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолёта Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой», — попросту дилетантские фантазии», — заявил Конашенков.

По его словам, данная государственная система опознавания является строго индивидуальной у каждой страны, а на экспортируемые Россией образцы военной техники они никогда не устанавливаются.

Напомним, 17 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих. По сообщению Минобороны РФ, самолет подвел под удар израильский F-16, спрятавшись за его корпусом. Об атаке израильской авиации российской стороне сообщили менее, чем за одну минуту до случившегося.

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