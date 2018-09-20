Выборы в Хабаровске: «Исход почти предрешен, но в будущем это аукнется»

Хабаровск, , 12:08 — REGNUM Второй тур выборов губернатора Хабаровского края может избежать судьбы соседнего Приморья. Все СМИ региона пишут сейчас о том, что действующий губернатор Вячеслав Шпорт (ЕР) предложил своему оппоненту Сергею Фургалу (ЛДПР) должность в правительстве, а Фургал согласился. Поначалу Фургал на своей странице в Инстаграм, а почему-то не в официальных СМИ, призвал своих сторонников не верить провокациям, однако позже пост исчез. Еще позже господин Фургал дал интервью, где сообщил, что готов «по договоренности» стать первым заместителем губернатора Шпорта, для того чтобы «не допустить в Хабаровском крае революций». По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, исход этих выборов практически предрешен, но созданная ситуация обязательно аукнется самым печальным образом в будущем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Да, договорились. Да, вполне понятно, ну, или почти понятно, каким будет исход второго тура в Хабаровском крае. И что? Сколько там было в первом туре испорченных бюллетеней? 12,5 тысяч? А надо, чтобы их было 40 тысяч? Больше? А низкая явка, которая падает с каждым годом, это что — правильно? При всем моем уважении к Вячеславу Ивановичу Шпорту, кадровая политика у него очень страдает. И его же кадры, увы, его же и подставили. А что будет после выборов? А после выборов легко уже не будет. Будет нарастать давление снизу — избиратели будут требовать исполнения обещаний. Будет, причем очень сильно, нарастать давление сверху — президент анонсировал Национальную программу по развитию ДФО, поэтому требования будут крайне жесткие. Я только что вернулся со съезда политологов в Москве. Перед нами выступал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Он ясно дал понять, что команда на обновление кадров дана. Поэтому дальневосточным губернаторам — не только в Хабаровске, везде — не стоит слишком уповать на победу в выборах. Вся эта история с выборами, что в Приморье, что в Хабаровске, будет иметь последствия. Потому что какой же инвестор пойдет в регионы, где такое происходит», — сказал Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 23 сентября пройдёт второй тур выборов губернатора. В нем участвуют лидеры первого тура — действующий губернатор Вячеслав Шпорт (ЕР) и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал (ЛДПР). В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать положенных 50% +1.