Госдума ратифицировала договор между РФ и Лаосом о передаче осужденных

Москва, , 11:46 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Эта конвенция тоже из разряда стандартных, которые заключаются достаточно часто», — заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

По его словам, Россия уже заключила такие договоры с 23 государствами.

В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Принимающая сторона обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Особенностью Договора является положение, в соответствии с которым принимающая сторона может потребовать от осужденного возмещения всех или части расходов на его передачу — такое положение обусловлено нормами лаосского законодательства.

В ходе обсуждения Минх обратил внимание на то, что для защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации при ратификации Договора предусмотрено заявление, что Российская Федерация не будет применять это положение — человек и так находится в непростом положении.

Договором также предусматривается, что передача осужденного не производится, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам одной из сторон.

Устанавливается, что после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в принимающей стороне за деяния, которые повлекли назначение наказания в передающей стороне.