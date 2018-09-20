Порошенко призвал Раду закрепить евроатлантический вектор в конституции

Киев, , 11:43 — REGNUM Сегодня, 20 сентября, во время ежегодного послания Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов внести изменения в Конституцию и закрепить в основном законе курс Украины в НАТО и Евросоюз.

«Сегодня в этой зале Верховной Рады Украины будут голосовать за изменение основного закона, о необратимости курса на членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Я, пользуясь случаем, призывая всех вас — народные депутаты поддержать эту инициативу и направить этот документ на экспертизу Конституционного суда. Этот проект полностью отвечает нашим украинским национальным интересам и отвечает настроениям абсолютного большинства нашего общества», — сказал Порошенко с трибуны Рады.

Он сообщил, что из Конституции уберут норму, которая позволяла Черноморскому флоту России иметь военную базу в Севастополе.

«Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая разрешает базирование Черноморского флота в Украине. После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», — пообещал Порошенко.

Он напомнил, что в прошлую пятницу на Яворовском полигоне (Львовская область) завершились учения Rapid Trident 2018.

«Мы еще раз продемонстрировали нашим международным партнерам, что идем в НАТО не с пустыми руками, а как солидный партнер с существенным вкладом в общее дело континентальной и трансатлантической безопасности», — добавил Порошенко.

Порошенко отметил, что Украина не продлила действие «Большого договора» с Россией и официально вышла из СНГ.

«В этот понедельник своим Указом я ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины не продолжать договор о так называемой дружбе с Россией. И Министерство иностранных дел направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом, дорогие мои, за вами — за Верховной Радой Украины. Как я и обещал, в конце августа исполком СНГ официально подтвердил, что Украина закрыла представительство при статутных органах так называемого Содружества», — сказал президент Украины.

Также Порошенко сообщил, что завтра Украина выдаст десятимиллионный биометрический паспорт.

«1 сентября исполнился год с момента вступления в силу договора об ассоциации с Европейским Союзом. Завтра Украина выдает десятимиллионный биометрический паспорт. Это ответ тем, кто пытается уменьшить значение так трудно добытого безвизового режима. Тогда говорили, что украинцам он якобы мало интересен… Для украинцев уже открыто 2/3 стран мира. Мы и дальше будем увеличивать пространство свободы движения для граждан Украины», — пообещал президент.

Как сообщалось, 14 сентября президент Порошенко заявил, что фиксация в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС является сигналом не только для украинского общества о твердости намерений, но и месседжем западным партнерам.