В Париже будет открыт музей жертв террористических актов

Париж, , 11:39 — REGNUM Во Франции по инициативе главы государства Эммануэля Макрона будет открыт музей жертв террористических актов, передает радиостанция RFI.

Отмечается, что президент Франции посетил 19 сентября церемонию поминовения жертв террора, организованную на территории исторического Дома Инвалидов в Париже. Этот визит был возможностью объявить о создании мемориального музея в честь погибших в терактах.

«Я надеюсь, что музей-мемориал… будет создан без излишних проволочек», — сказал Макрон.

Также французский президент предложил сделать датой памяти жертв террора 11 марта, Европейский день памяти жертв терроризма.

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