Politico: Зачем российские чиновники зачастили в тюрьму к Марии Бутиной?

Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Из документов государственного обвинения США видно, официальные лица России несколько раз посещали арестованную по подозрению в шпионаже гражданку РФ Марию Бутину. Такое внимание со стороны Кремля должно наводить на определенные размышления, что все это неспроста, пишет Алекс Финли в статье для американского издания Politico.

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Так, автор — бывший сотрудник ЦРУ, пишущий под псевдонимом, — отмечает, что Бутину уже шесть раз посещали официальные лица России, тогда как глава российского МИД Сергей Лавров дважды обсуждал дело Бутиной со своим американским коллегой Майклом Помпео.

«Россия выступила с большим числом дипломатических нот от лица подзащитной за прошедший месяц, чем в отношении любого другого российского гражданина, находящегося в заключении в США за прошлый год», — отметили в государственном обвинении США.

«Иными словами, правительство России относится к этому случаю с гораздо большим вниманием, чем к другим случаям», — добавили прокуроры.

Как бывший сотрудник ЦРУ автор находит эти подробности «интригующими», поскольку создается впечатление, что российские официальные лица, посещающие Бутину в тюрьме, стремятся защитить не только права гражданина России, но и обезопасить проведение своих спецопераций.

Во-первых, они пытаются оценить ущерб от раскрытия и ареста Бутиной, узнать, что именно разведывательное сообщество США знает о ее деятельности и контактах и что она раскрыла сама. Благодаря этой информации российские спецслужбы смогут понять, угрожает ли что-либо другим российским активам или операциям.

Многое видно из документов судебных процессов, где имеется переписка Бутиной. В ней она обсуждает создание «еще более доверительных отношений» с американским лицом, имя которого не разглашается. При этом формулировки там используются напрямую из пособий по созданию источника. В ней также много другой информации, в том числе электронных писем, прямых сообщений в Twitter и телефонов, в том числе «связанных с ФСБ».

Но главное, уверен Финли, российские власти, скорее всего, хотят знать, начала ли Бутина говорить. Так, хотя Бутина, без сомнения, не знает всего масштаба разведывательной деятельности России в США, но может случайно выдать, на первый взгляд, незначительные детали, которые помогут американским следователям составить полную картину.

Во-вторых, они хотят успокоить Бутину, чтобы она молчала. Убедив ее в том, что Москва делает все возможное для ее освобождения, они, уверен Финли, пытаются не дать ей выдать еще больше информации, чем она уже выдала.

Наконец, Москва может стремиться к тому, чтобы послать сигнал другим своим агентам о том, что в случае поимки ими будут заниматься. Поступить иначе — значит загубить всю разведывательную деятельность.

Вообще удивительно, подчеркивает автор, что российские власти позволили американским властям арестовать Бутину. Как показывают документы, она уже в 2017 году говорила о том, что некоторые журналисты интересуются ее деятельностью. Это может быть связано с тем, что слишком оперативное ее бегство вызвало бы подозрения, с одной стороны. С другой же российски официальные лица могли надеяться на вседозволенность американской демократии.

Напомним, гражданка РФ Бутина была арестована 15 июля в США по обвинению в деятельности в качестве агента иностранного правительства. 10 сентября российские дипломаты, работающие в Вашингтоне, 10 сентября посетили судебные слушания по ее делу против неё. Суд федерального округа Колумбия отказался отпустить россиянку из заключения под домашний арест и постановил в дальнейшем вести судебные разбирательства в закрытом режиме.

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