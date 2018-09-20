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Из 46 кандидатов в президенты ЦИК Грузии зарегистрировал только 19

Политика

Причиной отказа в регистрации большинству кандидатов и инициативных групп стало непредъявление списков сторонников

Тбилиси, 20 сентября 2018, 11:35 — REGNUM  Из 46 кандидатов в президенты Грузии, которые подали заявление в ЦИК, на данный момент зарегистрированы лишь 19. Согласно информации, размещенной на официальном сайте комиссии, в основном регистрацию прошли кандидаты, выдвинутые политическими партиями и объединениями. Еще две заявки — кандидатов от партии «Промышленность спасет Грузию» и «Движение государство для народа» находятся в стадии рассмотрения.

ЦИК также зарегистрировал двух кандидатов, выдвинутых инициативными группами. В их числе — Саломе Зурабишвили, которой обещана поддержка правящей партии «Грузинская мечта». Зарегистрированы еще 4 инициативные группы, представившие списки сторонников, но их кандидаты пока регистрацию не прошли.

Остальным инициативным группам было отказано в регистрации как самой группы, так и кандидата. Причиной называется непредъявление комиссии списков сторонников. В число тех, кому было отказано в регистрации, попал и грузинский режиссер Георгий Шенгелая, ранее выступивший с критикой председателя и учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Согласно распоряжению ЦИК Грузии от 1 августа 2018 года, для регистрации своего кандидата на пост президента на предстоящих 28 октября президентских выборах каждая партия или инициативная группа должна представить в комиссию списки с подписями не менее 25 923 своих сторонников (что составляет 0,75% от общего числа избирателей).

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Выборы президента Грузии
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