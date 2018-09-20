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Турция продолжает «нейтрализацию» курдов в соседнем государстве

Политика

Удары наносятся боевой авиацией, а значит исход, скорее всего, смертельный

Анкара, 20 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 20 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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