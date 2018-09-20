В Госдуме создана комиссия по доходам, этике и мандатным вопросам

Москва, , 11:19 — REGNUM В Госдуме создана комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, соответствующий пакет постановлений приняла Госдума.

Новая комиссия создается на базе упраздняемых комиссий по доходам и по вопросам депутатской этики. Одновременно комиссия будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов Госдумы.

Новую структуру возглавил депутат Госдумы от «Единой России» Отари Аршба, его кандидатура получила больше голосов депутатов фракции, чем кандидатура Натальи Поклонской.

Комиссия формируется на основе принципа пропорционального представительства фракций. В ее состав войдут 11 представителей «Единой России», по четыре представителя от ЛДПР и КПРФ, а также два депутата от «Справедливой России».

Планируется, что заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в сессию.