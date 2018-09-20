Британские спецслужбы шпионили за клиентами оператора связи Belgacom

Брюссель, , 11:08 — REGNUM Британские спецслужбы причастны к перехвату сообщений клиентов крупнейшего телекоммуникационного оператора Бельгии — компании Belgacom. Об этом со ссылкой на материалы бельгийской прокуратуры пишет 20 сентября газета Echo.

По данным прокуратуры Бельгии, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) в 2013 году занимался перехватом международных сообщений клиентов Belgacom. Также о слежке Лондона за бельгийским оператором связи ранее со ссылкой на материалы сайта WikiLeaks сообщал немецкий журнал Spiegel.

Отмечается, что все разработки федеральной прокуратуры Бельгии представлены министру юстиции королевства Кун Гинсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября болгарский журналист Григор Лилов заявил, что обыски, прошедшие в гостинице «Маринела» в столице Болгарии, могут быть связаны с тем, что здание отеля во время визитов лидеров стран Евросоюза прослушивалось неустановленными спецслужбами.

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