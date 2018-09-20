В Госдуме пройдут большие слушания по проблемам учителей и пенсий

Москва, , 11:07 — REGNUM В Госдуме пройдут большие парламентские слушания по актуальным вопросам в сфере образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления депутата от КПРФ Олега Смолина.

«Учитывая их актуальность (поднятых вопросов) и важность, проведем большие парламентские слушания», — сказал Володин.

Предполагается, что первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) вместе с комитетом Госдумы по образованию их подготовит и определит ключевые направления слушаний.

В ходе выступления Смолин высказал опасение, что в федеральном проекте в сфере образования ряда тем не хватает. Прежде всего, по мнению парламентария, глава Минпросвящения Ольга Васильева не уделяет внимания теме здоровья школьников, в том числе психического.

Кроме того, Смолин уверен, что в России необходим отдельный федеральный проект о статусе педагогов.

«Происходит ранее эмоциональное выгорание, качество образования наших детей будет падать, если ничего не делать. А нам еще предлагают повышать им пенсионный возраст», — заявил Смолин.

Отдельно парламентарий остановился на проблеме льгот педагогов в связи с пенсионной реформой.

«У человека не будет ни льгот, ни пенсии, а у миллионов людей не будет и заработной платы», — указал депутат.