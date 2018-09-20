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Правозащитники обвинили власти Южного Судана в военных преступлениях

Политика

Джуба отвергает подобные обвинения

Джуба, 20 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Правительство Южного Судана и связанные с ним ополченцы были обвинены в военных преступлениях во время боевых действий начала 2018 года, сообщает 20 сентября Al Jazeera.

По данным доклада опубликованного Amnesty International, военные совершали нападения на гражданских лиц, насиловали и убивали женщин, совершали жестокие показательные казни.

Убийства, по словам правозащитников, совершались и после объявления о прекращении огня между повстанцами и правительственными войсками. Власти страны обвиняют подобные обвинения.

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