Россия и Грузия обвинили друг друга в срыве встречи в Эргнети

Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Министерства иностранных дел России и Грузии обменялись взаимными обвинениями в связи со срывом очередной встречи в Эргнети в рамках механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ).

Встреча была назначена на 14 сентября, но из-за того, что грузинская сторона объявила двух граждан Южной Осетии в розыск через Интерпол, югоосетинская делегация в знак протеста покинула заседание.

В связи с этим фактом МИД России распространил комментарий, в котором выразил серьезную обеспокоенность из-за случившегося и обвинил Грузию в конфронтационных действиях и политизации формата МПРИ.

«Уместно напомнить, что ранее конфронтационные действия грузинской стороны уже привели к приостановке работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе. Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Грузинский МИД распространил ответное заявление, в котором, со своей стороны, выразил обеспокоенность «деструктивными действиями России и оккупационных режимов, которые наносят серьезный урон не только механизмам МПРИ в Гали и Эргнети, но и Женевским международным переговорам в целом».

По оценке официального Тбилиси, «комментарий МИД России нацелен на введение мирового сообщества в заблуждение путем искажения фактов».

Грузия обратила взоры к мировому сообществу и попросила его принять все меры для обеспечения беспрепятственной работы механизма МПРИ. Ксопредседателям Женевских дискуссий обратился и МИД России, который призвал их «проявить необходимую принципиальность, содействовать возвращению работы механизма в нормальное русло».

Напомним, что Грузия ранее объявила в розыск через Интерпол двух представителей правоохранительных органов Южной Осетии, которых считает виновными в гибели своего гражданина Арчила Татунашвили.

Встречи в рамках МПРИ проводятся в двух приграничных поселках — Гали и Эргнети под эгидой Миссии наблюдателей Евросоюза, введенной в Грузию после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начало правительство Михаила Саакашвили.