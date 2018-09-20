Индонезия хочет расширить сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун

Пекин, , 11:05 — REGNUM Индонезийское правительство через посольство Индонезии в Пекине выразило желание расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун, Китай, сообщает 20 сентября, Antaranews.

«Шаньдун обладает большим потенциалом, поэтому нам необходимо расширить наше сотрудничество», — заявила заместитель посла Индонезии в Китае Листиовати.

Провинция Шаньдун, расположенная на восточном побережье материкового Китая, уже поддерживает сотрудничество с Восточной Явой. Кроме того, город Циндао, который является портовым городом в Шаньдунском заливе, также сотрудничает с городом Манадо, Северный Сулавеси.

«Есть только два примера, хотя возможностей много», — заявила она на официальном приеме по приглашению главы МИД КНР Ван И.

По словам Листиовати, Шаньдун имеет много общего с регионами в Индонезии, особенно благодаря его огромному морскому потенциалу.

«Промышленный сектор в Шаньдуне получил доход в размере 2 трлн долларов США», — заявил Ван И, пропагандируя потенциал провинции Шаньдун иностранным дипломатам и журналистам в Пекине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Китай развивают отношения в различных областях, в том числе стороны положили начало сотрудничеству в области кино.

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