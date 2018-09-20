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Президент Турции обойдется без больших речей перед турками в Германии

Политика

Стала известна повестка государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию

Анкара, 20 сентября 2018, 11:04 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать с большой речью перед турецкоязычными жителями Германии во время своего государственного визита, пишет газета WELT 20 сентября.

Длинная речь не запланирована, заявил представитель посольства Турции в Берлине. Возможно, Эрдоган обратится к своим соотечественникам во время открытия мечети в Кёльне 29 сентября.

Визит Эрдогана по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера состоится 27−29 сентября. В повестке дня турецкого лидера значатся две встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и государственный банкет со Штаймайером.

В ходе предыдущих поездок в Германию с 2014 и 2015 годах Эрдоган выступал перед многотысячной турецкой аудиторией. В настоящее время в Германии проживает более 3 млн турок.

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