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Посол России в Пхеньяне провел переговоры с замглавы МИД КНДР

Политика

Стороны обсудили ряд актуальных тем двусторонних отношений

Пхеньян, 20 сентября 2018, 10:54 — REGNUM  Посол России в Пхеньяне Александр Мецегора провел переговоры с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем, сообщает 20 сентября российское посольство на своей странице в Facebook.

«Стороны обсудили ряд актуальных тем двусторонних отношений, включая график дальнейших контактов на рабочем уровне», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках, а также подвели итоги совместной работы, связанной с визитом в Северную Корею спикер Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Напомним, ранее Матвиенко по итогам переговоров с северокорейским лидером заявила, что Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию.

По ее словам, глава КНДР подчеркнул важную роль России в «политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова».

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