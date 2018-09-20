«Выступление Светланы Орловой перед ее избирателями — сильный ход»

Москва, , 10:48 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в преддверии второго тура записала видеообращение к своим избирателям, в которм признала ошибки, допущенные ранее и пообещала впредь принимать все решения, только советуясь с жителями. Видеообращение губернатора появилось на страницах Светланы Орловой в социальных сетях. В частности, в нем глава региона обещает создать проект «Народное решение».

«Выступление Светланы Орловой перед ее избирателями — достаточно сильный ход. У нас в принципе не совсем типично для чиновников, для политиков признавать свои ошибки. И то, что Светлана Орлова пошла на этот шаг, публично признала свои ошибки, продемонстрировал, что она перешагнула через себя. И это свидетельствует о том, что она обладает большой внутренней силой, это поступок сильного человека, — подчеркнула в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, — В сети издевались над эти роликом, утверждая, что Светлана Орлова публично признала свою вину, и что делать этого было нельзя, ни в коем случае. Но я считаю, что это скорее ход конструктивный».

«Технологически обращение сделано прекрасно. Хорошо подобраны слова. Текст не бюрократический, а личный. Ритм текста — живой, в нем не вязнешь. Никакого шапкозакидательства и сладкой ванили», — ранее писала на своей странице в ФБ Анна Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Орлова обратилась к жителям области «не как губернатор, а просто — как человек». По словам главы области, она не ожидала такого исхода дня голосования и сейчас переживает.

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Напомним, по результатам первого тура выборов 9 сентября губернатор Светлана Орлова набрала 36,4%, а депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,19% голосов.

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