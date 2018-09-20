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США научат граждан Сербии разбираться в новостях

Политика

Без «достоверной информации» не будет «развития стабильных и демократических обществ», считают авторы программы

США научат граждан Сербии разбираться в новостях
MichaelGaida
СМИ

Вашингтон, 20 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Программу по работе со СМИ намерено запустить в Сербии американское агентство по международному развитию (USAID). Участники проекта должны получить навыки по ориентации в медиапространстве, передает RT.

Проект направлен на развитие у граждан Сербии навыков ориентации в сложном и многообразном медиапространстве, говорится в документе. Новый опыт позволит участникам программы «эффективно участвовать в экономической, общественной и политической жизни современного общества».

Так, американские специалисты рассчитывают обеспечить сербских граждан «достоверной информацией», заявляя, что на сегодняшний день это важный фактор «развития стабильных и демократических обществ».

Проект предполагает организацию гражданского общества для «повышения непредвзятости информации», а также контроль за соблюдением профессиональных стандартов в области СМИ. Проект должен стартовать до конца 2018 года.

Эксперты считают, что Вашингтон посредством программы рассчитывает манипулировать мнением сербов о НАТО и добиться снижения влияния России.

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