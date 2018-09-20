Южнокорейский лидер завершил трехдневный визит в КНДР

Пхеньян, , 10:36 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершил трехдневный визит в КНДР и возвращается в Сеул, сообщил 20 сентября пресс-секретарь южнокорейского лидера Юн Ён Чхан в сеульском пресс-центре межкорейского саммита.

«Самолет президента направляется в Сеул», — заявил он.

По его словам, Мун Чжэ Ин вылетел на самолете из окрестностей горы Пэктусан на границе КНДР с Китаем, которую он посетил вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, в Пхеньяне прошли переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по денуклеаризации, демилитаризации пограничной зоны и установлению доверия. Министры обороны КНДР и Южной Кореи заключили «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере.

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