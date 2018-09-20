Представитель Афганистана о встрече в «московском формате»: «Надеемся»

Кабул, , 10:36 — REGNUM На проведение встречи в «московском формате» по межафганскому урегулированию до конца 2018 года надеются в Афганистане. Об этом заявил заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил в интервью РИА Новости.

«Мы (власти Афганистана) очень надеемся (на проведение встречи до конца 2018 года)», — сказал Тамил.

При этом он добавил, что официальный Кабул считает приоритетным качество проведения встречи.

Как ранее передавало ИА REGNUM, встреча в «московском формате» по межафганскому урегулированию была намечена на 4 сентября, однако по просьбе Кабула ее отложили.

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