Хорватских журналистов поразили изменения в армии России

Загреб, , 10:26 — REGNUM В ходе учений «Восток-2018» российская армия показала, что времена упадка, последовавшие за распадом Советского Союза, преодолены, и современные вооруженные силы России могут противостоять своим противникам «на самом современном уровне». Об этом пишет хорватская газета Večernji List.

В материале, опубликованном изданием говорится, что российские военные на данном этапе существования армия РФ обладает не только совершенными танками, авиацией, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но и современной военной доктриной, авторы которой сделали ставку на «высокоэффективные и технологически продвинутые вооруженные силы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с 11 по 17 сентября войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС РФ приняли участие в самых крупных за последние 40 лет военных маневрах «Восток-2018». В учениях приняли участие подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии.

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