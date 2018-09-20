Жириновский запрещает участникам грязного тура участвовать в выборах

Цитата из х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». Реж. Наум Бирман. 1979. СССР

Москва, , 10:21 — REGNUM В ЛДПР согласны с решением провести новые выборы губернатора в Приморье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам.

«Мы согласны с тем, что в Приморье состоятся перевыборы, раз там много спорных моментов и злоупотребления с обеих сторон», — сказал Жириновский.

При этом депутаты фракции предлагают новый законопроект.

«Но мы бы еще ужесточили закон — что те, кто вступил во второй тур, больше в выборах не участвуют. Вы все выборы испоганили, загрязнили, коррупция, подкуп, давление с обеих сторон», — заявил он.

Жириновский также считает кадровой ошибкой назначение врио губернатора Андрея Тарасенко.

«Кадровая ошибка, что назначили товарища исполняющим обязанности. Даже внешний вид его не вызывает симпатии», — сказал парламентарий.

Избирательная комиссия Приморского края признала недействительными итоги второго тура выборов губернатора.