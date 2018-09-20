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Депутаты Верховной рады отказались читать молитву перед заседаниями

Политика

Очередной законодательный «спам» был отклонен

Депутаты Верховной рады отказались читать молитву перед заседаниями
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 20 сентября 2018, 10:19 — REGNUM  Украинские парламентарии не стали рассматривать законопроект №6722, по которому депутаты должны были читать молитву «Отче наш» перед заседаниями, сообщает 20 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Верховная рада сняла с рассмотрения закон о молитве. Как заявили в Главном научно-экспертном управлении, данный закон противоречит Конституции, так как заставляет всех депутатов читать христианскую молитву, а это нарушает свободу веры и религиозных убеждений.

Напомним, среди европейских стран Украина уверенно занимает первое место по количеству законодательного «спама» в парламенте. Каждый второй закон, зарегистрированный в Верховной раде, не проходит проверку, а общее количество законов, предлагаемых к рассмотрению в украинском парламенте за год, превышает общее число законопроектов за год, предлагаемых к рассмотрению во всех европейских странах, вместе взятых.

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Политическая жизнь Украины
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