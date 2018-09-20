Депутаты Верховной рады отказались читать молитву перед заседаниями

Киев, , 10:19 — REGNUM Украинские парламентарии не стали рассматривать законопроект №6722, по которому депутаты должны были читать молитву «Отче наш» перед заседаниями, сообщает 20 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Верховная рада сняла с рассмотрения закон о молитве. Как заявили в Главном научно-экспертном управлении, данный закон противоречит Конституции, так как заставляет всех депутатов читать христианскую молитву, а это нарушает свободу веры и религиозных убеждений.

Напомним, среди европейских стран Украина уверенно занимает первое место по количеству законодательного «спама» в парламенте. Каждый второй закон, зарегистрированный в Верховной раде, не проходит проверку, а общее количество законов, предлагаемых к рассмотрению в украинском парламенте за год, превышает общее число законопроектов за год, предлагаемых к рассмотрению во всех европейских странах, вместе взятых.