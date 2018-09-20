Дональд Туск: предложения Лондона по Brexit надо пересмотреть

Зальцбург, Австрия, , 10:32 — REGNUM Предложения Лондона о создании зоны свободной торговли между Великобританией и Европейским союзом (ЕС) необходимо пересмотреть, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. Об этом он написал на своей странице в Twitter в первый день неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Зальцбурге.

«Сегодня, возможно, больше надежд, но, безусловно, времени остается меньше и меньше. Предложение Великобритании по ирландскому вопросу и рамкам экономического сотрудничества необходимо пересмотреть», — написал Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета ЕС канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейских коллег пойти на компромисс с Лондоном, чтобы минимизировать трудности, которые будут вызваны выходом Великобритании из ЕС.

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