Индонезия поощряет ядерную дипломатию для экономического развития

Вена, , 10:29 — REGNUM Индонезия продолжает вносить свой вклад в укрепление программы технического сотрудничества, разработанной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в области мирного использования ядерных технологий в поддержку достижения «целей устойчивого развития», сообщает Antaranews.

Техническая помощь и сотрудничество МАГАТЭ используются не только на благо людей на национальном уровне, но и в интересах других стран, особенно в рамках сотрудничества Юг-Юг, посредством «практического соглашения», подписанного во время визита генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано в Индонезию в феврале 2017 года.

«Одним из конкретных примеров в области применения ядерной энергии Индонезией является увеличение продуктивности в сфере животноводства», — заявил глава индонезийской делегации Дарманжах Джумала на встрече генеральной Ассамблеи МАГАТЭ 20 сентября.

В дополнение к животноводству ядерные технологии используются Индонезией для повышения производительности соевых бобов и риса.

Индонезия также стала одним из соавторов проекта совместной резолюции с Китаем и ЮАР в целях укрепления роли МАГАТЭ в поддержке стран-членов в области продовольствия и сельское хозяйство.

Дарманжах Джумала также затронул проблему ядерной программы Ирана, призвав государства соблюдать совместный всеобъемлющий план действий между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией, Германией.

В вопросе денуклеаризации Корейского полуострова Индонезия приветствовала значительный прогресс в переговорах между Южной Кореей и КНДР, а также призвала Северную Корею приложить усилия, чтобы в конечном счете стать государством-участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Напомним, индонезийская делегация приняла участие в 62-й генеральной Ассамблеи МАГАТЭ, проходящей в Вене, Австрия, с 17 по 21 сентября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодозаявил, что ядерное оружие является одной из угроз миру во всём мире.

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