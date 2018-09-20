Жириновский: Пост вице-спикера заксобрания для Сипягина не устраивает

Москва, , 10:13 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от поста вице-спикера заксобрания Владимирской области для кандидата на пост губернатора от ЛДПР Владимира Сипягина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Орлова еще год назад говорит, хороший парень у вас Сипягин, давайте, его сделаем заместителем председателя спикера заксобрания области от ЛДПР. У нас полно таких зампредседателя — это совершенно никчемная должность, ни зарплаты, ни кабинета, ничего нет», — сказал Жириновский журналистам в Госдуме.

Он с негодованием воспринял вброс в СМИ о предложении Светланы Орловой.

«Теперь в прессу вбрасывает неизвестно кто, скорее всего, от нее, что она в случае победы готова второму конкуренту, Сипягину, предложить пост зампредседателя заксобрания. Мы этого не говорили, нас это абсолютно не устраивает. Избиратели будут решать!» — заявил Жириновский.

По результатам первого тура губернатор Светлана Орлова набрала 36,4%, а депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,19% голосов.