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Жириновский: Пост вице-спикера заксобрания для Сипягина не устраивает

Политика

Решат избиратели

Москва, 20 сентября 2018, 10:13 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от поста вице-спикера заксобрания Владимирской области для кандидата на пост губернатора от ЛДПР Владимира Сипягина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Орлова еще год назад говорит, хороший парень у вас Сипягин, давайте, его сделаем заместителем председателя спикера заксобрания области от ЛДПР. У нас полно таких зампредседателя — это совершенно никчемная должность, ни зарплаты, ни кабинета, ничего нет», — сказал Жириновский журналистам в Госдуме.

Он с негодованием воспринял вброс в СМИ о предложении Светланы Орловой.

«Теперь в прессу вбрасывает неизвестно кто, скорее всего, от нее, что она в случае победы готова второму конкуренту, Сипягину, предложить пост зампредседателя заксобрания. Мы этого не говорили, нас это абсолютно не устраивает. Избиратели будут решать!» — заявил Жириновский.

По результатам первого тура губернатор Светлана Орлова набрала 36,4%, а депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,19% голосов.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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