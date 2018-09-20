На достройку буксира-спасателя выделят 5 млрд рублей — вице-премьер РФ

Хабаровск, , 10:09 — REGNUM На достройку буксира-спасателя ледового класса для арктических и холодных морей, заложенного еще в 2010 году, в ближайшее время будет выделено около 5 млрд рублей. Об этом сообщил сотрудникам СМИ вице-премьер РФ Юрий Борисов, который прибыл на Амурский судостроительный завод.

По его словам, финансовые средства получит Амурский завод, назначенный «единственным исполнителем по судну-спасателю».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля 2018 г. вице-премьер РФ Юрий Борисов на Международном дальневосточном морском салоне заявил, что благодаря субсидированию процентов по кредитам и лизинговым платежам на российских верфях построено более 100 пассажирских судов.

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