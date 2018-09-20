Делят шкуру неубитого медведя: кто займет место главы Приморья?

Владивосток, , 10:08 — REGNUM Дальнейшую судьбу нынешнего врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко определит президент РФ Владимир Путин по результатам информации от спецкомиссии, которая на данный момент работает во Владивостоке. Между тем представители местной элиты считают, что ситуацию надо обнулить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Возмущён и обескуражен»

За последние сутки Андрей Тарасенко несколько раз менял свои решения: то он заявлял, что не пойдёт на выборы, когда бы они ни состоялись, то вдруг сомневался и говорил о необходимости всё-таки участвовать. То же самое и с отставкой: СМИ буквально на ходу переписывали заголовки. «Тарасенко ушёл в отставку» тут же меняли на «Тарасенко остается врио губернатора».

Впрочем, общественность прониклась некой жалостью, и некоторые даже говорят о том, что Тарасенко надо дать второй шанс.

Сам врио главы Приморья, по информации местных СМИ, оценил ситуацию как интригу против него: «Он был возмущен и даже написал заявление об уходе. Губернатора попросили успокоиться и работать».

Кто следующий?

Напомним, стратегически важный регион Дальнего Востока — Приморский край — давно не даёт покоя руководству страны: чехарда с губернаторами и их окружением (уголовные дела до сих пор в судах), также «клейменное» уголовными делами предыдущих градоначальников кресло мэра Владивостока долго «стояло» неприкаянным, постоянные акции протестов, недовольство населения и многое другое. И вот очередной «под дых».

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На прогнозы о будущем главы Приморья СМИ сегодня не скупятся, особенно активны telegram-каналы:

«На сегодняшний день позиции в отношении будущего губернатора нет. Москва попала в трудную ситуацию. Президентский мандат в Приморье не работает. Элиты почувствовали свою силу и требуют учитывать их мнение. Они не хотят назначения варяга, но не имеют и консенсусного кандидата».

Врио губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко покинет пост «в ближайшие две-три недели», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных собеседников. Кто может занять пост временного главы региона, источники не сказали. В «Единой России» газете возможных претендентов также не назвали.

В приморском отделении «Единой России» и региональном правительстве уже быстро «переобулись» и предположили, что долго на посту врио Тарасенко не пробудет.

«У него нет политического будущего, избиратели не поймут, если его выдвинут на новых выборах», — заявил «Ъ» один из единороссов.

Итак, по мнению СМИ и telegram-каналов, в большой лист кандидатов на должность врио губернатора Приморья входят: мэр Владивостока Виталий Веркеенко, депутаты Госдумы Виктор Пинский и Сергей Сопчук; губернатор Сахалина Олег Кожемяко, депутат Госдумы Юрий Афонин, глава «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, зам управделами президента Павел Фрадков, экс-депутат Госдумы, крупный предприниматель Руслан Кондратов, спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

А вот автор этих строк в первую очередь в список включил бы Сергея Шойгу, человека, который может навести, наконец-то, порядок в регионе и отключить «опции» у местных элит.

«Кондратов и Ролик это все несерьезно, Пинский уже два раза отказывался, а Веркеенко вместе с Сопчуком сейчас основные кандидаты в губернаторы Приморского края», — пишет «Недебри».

Кто из предполагаемых кандидатур может реально претендовать на замену врио губернатора Андрея Тарасенко, по версии Vostok.Today:

«Сергей Сопчук. Плюсы — нейтральный кандидат, знакомый приморским элитам и имеющий со всеми ровные отношения, умеет складывать слова в предложения. Минусы — замешан в скандалах с контрабандой (дело «Трёх китов») и тесно связан с «Единой Россией», рейтинг которой в Приморье оставляет желать лучшего.

Руслан Кондратов — ресурсный кандидат, сможет консолидировать элиты и провести избирательную кампанию, не замешан в голосовании по пенсионной реформе, не ассоциируется с «Единой Россией». Минусы — воспринимается как олигарх, связанный с перевалкой угля в порту Находка.

Александр Ролик — нет ни высокого рейтинга, ни антирейтинга. Из бывших силовиков. Не замешан в сильных конфликтах с элитами. Минусы — не ресурсный.

На скамейке запасных — Олег Кожемяко, губернатор Сахалина, а до этого глава Амурской области. Но к нему очень много вопросов у силовиков».

Кожемяко как временный менеджер приходит туда, где проблемы. И, по мнению местных СМИ, создаёт ещё больше. Главный минус — не смог удержать принцип 75/25 поступлений налогов на остров — Сахалин при нём обеднел втрое».

А что сейчас?

Политолог Константин Калачев уверен, что оснований отменять результаты выборов 16 сентября было достаточно. Коммунисты, по его словам, «просто играют».

«На самом деле КПРФ вряд ли нужна ответственность за столь сложную территорию. Свой гешефт и они имеют. Акции партии вверх. Думаю, в руководстве КПРФ трезво оценивают, что Ищенко губернатором стать просто не готов в силу недостатка компетенций, но признаться в этом они не могут», — сказал «Ъ» политолог.

В любом случае — окончательное слово за президентом Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморская избирательная комиссия по настойчивой рекомендации ЦИК РФ признала недействительными итоги выборов губернатора Приморья во втором туре 16 сентября. Решение об этом было принято на заседании в четверг, 20 сентября. Выборы главы региона пройдут «с нуля» и будут назначены в течение трёх месяцев со дня повторного голосования.

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