У Афганистана нет принципиальных разногласий в отношениях с РФ

Кабул, , 10:08 — REGNUM В российско-афганских отношениях нет принципиальных противоречий, а имеющиеся «технические нюансы» можно решить переговорным путем. Об этом заявил заместитель спецпредставителя главы Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

Он отметил, что отношения между Кабулом и Москвой развиваются сегодня во всех областях. Общественное мнение сейчас меняется к лучшему, сказал Тамил. И глава МИД России Сергей Лавров, и глава государства Владимир Путин стремятся действовать ради возвращения мира в Афганистан.

«Я не думаю, что есть такие противоречия, для которых не существует решения. Я думаю, что таких противоречий нет», — сказал Тамил об отношениях РФ и Афганистана РИА Новости.

Афганские власти приветствуют усилия, прилагаемые Россией для урегулирования конфликта в стране. Примером тому служат встречи по межафганскому урегулированию в рамках «московского формата», напомнил дипломат.

В настоящее время внешнеполитические ведомства обеих стран заняты согласованием дат и подробностей очередной встречи по межафганскому урегулированию. Такая встреча была намечена на 4 сентября, однако по просьбе афганской стороны ее отложили.

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