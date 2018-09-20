Жириновский: Шпорт, вы не наглейте!

Москва, , 10:04 — REGNUM ЛДПР намерена участвовать во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, переговоры ни о каких должностях ни с кем не ведутся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам в Госдуме.

«Мы официально заявляем, что мы участвуем во втором туре, и не снижаем свою активность, и ни о каких должностях ни с кем мы переговоры не ведем. И заявление Шпорта, что он благодарит избирателей, но учитывая, что много голосов подано за Фургала, предложит ему пост — он имеет право так делать. Но, Шпорт, мы обращаемся к вам из Москвы, вы не наглейте! Сперва вы должны стать губернатором, потом будете делать предложение. Пока весь край вас ненавидит и никто не хочет, чтобы вы были губернатором Хабаровского края», — заявил Жириновский.

При этом, по словам лидера партии, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал в случае победы Шпорта на выборах будет работать в регионе на любой должности.

«Если мафия Шпорта проведет в губернаторы, то он готов работать на любом посту, чтобы оправдать доверие своих избирателей», — добавил Жириновский.

Соперники второго тура выборов главы Хабаровского края — действующий руководитель региона Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.