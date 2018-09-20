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Сопернику владимирского губернатора на выборах предложили пост вице-спикера

Политика

Владимир Сипягин может стать заместителем председателя Заксобрания Владимирской области – СМИ

Сопернику владимирского губернатора на выборах предложили пост вице-спикера
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Владимир, 20 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  Кандидату в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимиру Сипягину предложили пост вице-спикера регионального Заксобрания. Об этом 20 сентября сообщил РБК со ссылкой на источники в региональном отделении «Единой России».

По информации издания, если Владимир Сипягин согласится на пост, то заявление может появиться уже 20 сентября. Сам кандидат в губернаторы от ЛДПР опроверг эту информацию.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому на 23 сентября был назначен второй тур. В него вышли действующий губернатор Светлана Орлова («ЕР») и депутат Заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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