Муфтий Сирии в Югре: «Мы движемся в сторону Российской Федерации»

Ханты-Мансийск, , 09:40 — REGNUM Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун прибыл в Югру, чтобы рассказать жителям Ханты-Мансийского автономного округа о том, что на самом деле происходило в его стране. Накануне, 19 сентября, он встречался с губернатором ХМАО Натальей Комаровой в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

«Это был настоящий международный террор. Поэтому я хочу поделиться этой информацией с югорчанами, чтобы в будущем они не допустили такого на своей земле, ведь любой террор уничтожает государство морально и экономически», — сообщил шейх Ахмад Хассун о сирийских событиях.

Верховный муфтий Сирии отметил, что процесс восстановления в его стране начался.

«Мы движемся в сторону Российской Федерации», — заявил Ахмад Хассун.

В планах Ахмад Бадр эд-Дин Хассуна посетить 20−21 сентября Сургут, где он встретится с муфтием Югры и прихожанами в Соборной мечети. В программе его визита также встречи со студентами Югры, диаспорами, имамами региона.

Отметим, Ахмад Бадр эд-Дин Хассун является главой сирийских суннитов. Родился в Алеппо в 1949 году. Верховным муфтием Сирии является с 2005 года.

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