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Избавившись от разногласий, Индонезия и Малайзия станут развитыми странами

Политика

Временный поверенный в делах посольства Малайзии в Индонезии выступил на праздновании национального дня Малайзии в Джакарте

Джакарта, 20 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  Временный поверенный в делах посольства Малайзии в Индонезии Замшари Шахаран заявил, что Малайзия и Индонезия станут развитыми и уважаемыми странами по всему миру, если смогут избавиться от всех разногласий и укрепить отношения, сообщает Sindonews.

Выступая на праздновании национального дня Малайзии в Джакарте 19 сентября, Замшари Шахаран отметил, что Малайзия и Индонезия «были двумя братьями, которые имели очень крепкие отношения».

«Теперь наш общий долг — найти точки соприкосновения, чтобы мы объединились, чтобы стали основой для продвинутой, мирной и уважаемой нации в мире», — продолжил временный поверенный в делах посольства.

Напомним, Индонезия стала первой страной, которую посетил с визитом премьер-министра Малайзии Махатир Мохамад и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла (20−23 июля 2018 года).

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