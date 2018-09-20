Избавившись от разногласий, Индонезия и Малайзия станут развитыми странами

Джакарта, , 09:38 — REGNUM Временный поверенный в делах посольства Малайзии в Индонезии Замшари Шахаран заявил, что Малайзия и Индонезия станут развитыми и уважаемыми странами по всему миру, если смогут избавиться от всех разногласий и укрепить отношения, сообщает Sindonews.

Выступая на праздновании национального дня Малайзии в Джакарте 19 сентября, Замшари Шахаран отметил, что Малайзия и Индонезия «были двумя братьями, которые имели очень крепкие отношения».

«Теперь наш общий долг — найти точки соприкосновения, чтобы мы объединились, чтобы стали основой для продвинутой, мирной и уважаемой нации в мире», — продолжил временный поверенный в делах посольства.

Напомним, Индонезия стала первой страной, которую посетил с визитом премьер-министра Малайзии Махатир Мохамад и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла (20−23 июля 2018 года).

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший заместитель премьер-министра Малайзии прибыл в Индонезию