В Самаре скончался председатель губернской думы

Самара, , 09:34 — REGNUM После продолжительной болезни скончался 71-летний председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Виктора Сазонова избирали спикером думы четыре раза подряд. Также четыре раза он был депутатом от Безымянского избирательного округа. Кроме того, Виктор Сазонов являлся членом Совета законодателей Совета Федерации Федерального Собрания РФ и входил в ассоциацию руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации Приволжского федерального округа. Носил звание почётного гражданина Самарской области.

Как уточнили в пресс-службе губернской думы, время и место торжественного прощания с умершим, а также его похорон уточняется.

Напомним, что работу в региональном парламенте Виктор Сазонов начал с 2001 года. До этого он возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области.