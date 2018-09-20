Москва одобрила кандидата Высокинского на пост главы Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Президиум генерального совета «Единой России» поддержал предложенного свердловскими однопартийцами кандидата на пост главы Екатеринбурга. Письмо за подписью секретаря Андрея Турчака уже поступило в региональное отделение «ЕР».

Утвердить решение областного политсовета партии президиум генсовета распорядился 19 сентября.

Напомним, Александр Высокинский был рекомендован на пост мэра губернатором Свердловской области. Евгений Куйвашев также присутствовал на прошедшем 19 сентября заседании политсовета, где снова поддержал Высокинского.

Новая дума была избрана 9 сентября. Возможно, уже 25-го депутаты выберут мэра. На этот пост претендуют 19 человек.

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