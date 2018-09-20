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Москва одобрила кандидата Высокинского на пост главы Екатеринбурга

Политика

Письмо уже поступило в свердловское отделение «ЕР»

Екатеринбург, 20 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  Президиум генерального совета «Единой России» поддержал предложенного свердловскими однопартийцами кандидата на пост главы Екатеринбурга. Письмо за подписью секретаря Андрея Турчака уже поступило в региональное отделение «ЕР».

Утвердить решение областного политсовета партии президиум генсовета распорядился 19 сентября.

Напомним, Александр Высокинский был рекомендован на пост мэра губернатором Свердловской области. Евгений Куйвашев также присутствовал на прошедшем 19 сентября заседании политсовета, где снова поддержал Высокинского.

Новая дума была избрана 9 сентября. Возможно, уже 25-го депутаты выберут мэра. На этот пост претендуют 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсовет «Единой России» примет решение по будущему мэру Екатеринбурга

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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