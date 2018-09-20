Военные Израиля убили палестинского ребенка

Тель-Авив, Израиль, , 09:32 — REGNUM Вооруженные силы Израиля убили 15-летнего подростка на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 20 сентября Anadolu.

По словам представителей министерства здравоохранения Палестины, 15-летний Мумин Абу Ляда был убит выстрелом в голову во время акций протеста в секторе Газа.

Напомним, с конца марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, направленные против переноса американского посольства в Иерусалим.

В ходе столкновений погибли более 120 палестинцев, включая женщин и детей. Тысячи людей пострадали.

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