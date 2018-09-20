Абэ сохранил пост премьер-министра Японии

Токио, , 09:15 — REGNUM Председателем правящей Либерально-демократической партии Японии вновь переизбран премьер-министр страны Синдзо Абэ. Об этом передаёт телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, кандидатуру Абэ по итогам голосования поддержали более 500 депутатов.

Таким образом, политик Синдзо Абэ автоматически продолжит до 2021 года занимать пост главы правительства Японии.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью новостной газеты «Никкей» сообщил, что в случае переизбрания на выборах он попытается «создать благоприятную среду для пожилых людей и иностранцев».

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